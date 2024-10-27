Denizli'deki orman yangını 4. günde devam ediyor! Alev savaşçıları canla başla mücadele ediyor

Denizli'nin Merkezefendi ve Babadağ ilçeleri sınırlarında kalan Karcı Dağında, 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında çıkan orman yangını sürüyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Sarp, kayalık ve ulaşımın güç olduğu bölgede havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Çam kozalaklarının onlarca metre fırlayarak yeni parlamalara neden olduğu yangının kontrol altına alınabilmesi için orman ve itfaiye teşkilatına bağlı birimler 24 saat aralıksız olarak görev yaparken; sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de çalışmalara destek veriyor.

Dördüncü günde de yanmaya devam eden orman yangınını ekipler kontrol altına alabilmek için hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor. Yüzlerce yangın söndürme işçisi ve gönüllüler, iş makineleri ile açılan yollardan yanan bölgeye ulaşmaya çaba harcıyor.

PİLOTLARDAN YÜKSELEN ALEVLERE NOKTA ATIŞI

Arazi şartlarının karadan müdahaleye imkan vermediği noktalarda, hava araçları önemli bir görev üstleniyor. Yangının ikinci gününden itibaren çalışmalara katılan 6 helikopter, günün ilk ışıklarından hava kararıncaya kadar defalarca yangın bölgesine sorti yapıyor. Yangının ilerlememesi için en uç noktaya su atmaya çalışan pilotların gösterdiği başarı, sahada görev yapan ekiplerin hem işini kolaylaştırıyor hem de takdirleri topluyor. Pilotların alevlere nokta atışı yaptığı anları görüntüleyen vatandaşların, "Allah'ına kurban be. Vallahi çok iyi yere attı, helal olsun size. Yanan bölgeye nokta atışı yaptı. Allah sizden razı olsun" şeklinde yaptıkları övgüler, verilen üst düzey mücadeleyi gözler önüne seriyor.