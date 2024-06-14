Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Yangına dair bölgeden aktarılan bilgiye göre; Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Dağmarmara Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekipleri intikal etti. Olay yerindeki itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik yoğun uğraşın sonucu alevleri kontrol altına alabildi. Meydana gelen yangında 2 hektarlık alan zarar görürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.