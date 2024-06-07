Denizli'deki orman yangınının nedeni ortaya çıktı

Denizli’nin Akan Mahallesi'ndeki fabrika ve düğün salonları ile bir otelin yakınında bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanı'nda yangın çıktı.

YANGINA ÇOK SAYIDA ARAÇLA MÜDAHALE EDİLDİ

Çıkan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak,120 personel, 2 helikopter, 15 arasöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 treyler, 2 greyder ve 10 hizmet aracının yanısora Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı'na bağlı 13 arazöz, 5 tanker, 5 destek aracı ve 60 itfaiye personeliyle müdahale edildi.

30 HEKTAR ORMAN YANARAK ZARAR GÖRDÜ

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bu defa yakındaki Aktepe Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Ekipler, Aktepe Mahallesi’ndeki yangına havadan ve karadan müdahalede bulunarak yerleşim alanlarına yaklaşmadan kontrol altına aldı. Çıkan yangında 30 hektar orman yanarak zarar gördü.

İtfaiye ve polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemede, 100. Yıl Atatürk Ormanı'ndaki yangına, bir fabrika inşaatında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımın sebep olduğu tespit edildi. Sıçrayan kıvılcımın kuru otları tutuşturduğu, hızla ilerleyen alevlerin ormana sıçradığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan soruşturma kapsamında fabrika inşaatında kaynak yapan S.M., H.M. ve M.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli kişilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

Aktepe Mahallesi'ndeki diğer yangının sebebinin ise araştırıldığı ifade edildi.