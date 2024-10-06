Denizli’deki 'Seçil Erzan' vakası; 200 milyon euroluk vurgun

Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını iddia ederek, Avrupa'da yaşayan gurbetçiler dahil birçok kişiden yüksek kar payı vaadiyle 20 bin euro ile 300 bin euro arasında para toplayan kişilere yönelik yapılan operasyonda, Ertuğrul Sezer (39) ve Volkan Çark (27) gözaltına alındı. Bu şahısların, yaklaşık 200 milyon euro dolandırıcılık yaptığı ileri sürülüyor. Firari üç şüpheli için yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

Mağdurların avukatı Anıl Aba, dolandırıcılığın, kamuoyunda Seçil Erzan davası olarak bilinen olaydan katbekat fazla bir zarar yarattığını belirtti. 2022 yılında Pamukkale ilçesinde Ertuğrul Sezer'in kurduğu bir şirkette, kendisini dünyaca ünlü bir iş insanı olarak tanıtarak yatırımcılara yüksek kar vaadiyle yaklaşım sergilendi. Toplanan paralarla ilgili olarak aylık yüzde 15 ve yıllık beş kat kar payı vaatleri verildi. Ancak yatırımcılar, bir süre sonra yatırdıkları paraların ve kar paylarının kendilerine ulaşmadığını fark etti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, 4 Ekim'de düzenlenen operasyonda, Ertuğrul Sezer ve Volkan Çark tutuklandı. Yurt dışına kaçan diğer üç şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Avukat Anıl Aba, olayın boyutlarının çok büyük olduğunu ve 900 kişiden yaklaşık 200 milyon euroya kadar dolandırıldığını vurguladı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında olağan dışı para akışlarının bulunduğu da ortaya kondu. Bazı avukatlar, 50 milyon lirayı bulan para transferlerinin suçtan elde edilen gelir kapsamında olduğunu belirtti. Şu an için kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor.