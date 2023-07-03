Denizli’deki uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

Denizli’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 18 uyuşturucu tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı

Denizli’deki uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 18 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 2 bin 90 birim sentetik kannabinoid, 143 gram eroin, 77 gram esrar, 28 adet sentetik ecza, 58 gram metamfetamin, 5 gram skunk, 32 adet ecstasy, 48 kök kenevir, 179 bin 258 kök haşhaş bitkisi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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