Denizli’deki yangın havadan böyle görüntülendi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağında, 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında çıkan orman yangını halen sürüyor.

Sarp, kayalık ve ulaşımın zor olduğu bölgede devam eden yangın hem havadan hem de karadan söndürme çalışmaları yapılıyor.

Karcı Dağından yükselen alevler, gece Denizli kent merkezinin yanı sıra yakın yerleşim yerlerinden görülebiliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri ve gönüllülerin seferber olduğu yangının geceyi aydınlattığı görüntüleri dron kamerasıyla görüntülendi.