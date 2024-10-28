Denizli’deki yangın havadan böyle görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli’deki yangın havadan böyle görüntülendi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde beş gündür süren ve havadan karadan müdahale edilen yangın dron kamerasıyla görüntülendi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağında, 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında çıkan orman yangını halen sürüyor.

Sarp, kayalık ve ulaşımın zor olduğu bölgede devam eden yangın hem havadan hem de karadan söndürme çalışmaları yapılıyor.

Karcı Dağından yükselen alevler, gece Denizli kent merkezinin yanı sıra yakın yerleşim yerlerinden görülebiliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri ve gönüllülerin seferber olduğu yangının geceyi aydınlattığı görüntüleri dron kamerasıyla görüntülendi.

Denizli’deki yangın havadan böyle görüntülendi

Denizli’deki yangın havadan böyle görüntülendi

Denizli’deki yangın havadan böyle görüntülendi

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