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Denizli'den çaldı Manisa'da yakalandı

 Denizli Sarayköy'den çalınan bir traktör Manisa'nın Kula ilçesinde bulundu.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 12:12
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Denizli'den çaldı Manisa'da yakalandı

Denizli'den çaldı Manisa'da yakalandı
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İHA

Traktör sahibine teslim edilirken, hırsızlık yapan ve traktörle birlikte yakalanan şüpheli şahıs ise Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı.


Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 20 AGH 543 plakalı bir traktörün çalındığı ve bahse konu traktörün Kula ilçesinde olduğu istihbarını aldı. Hemen harekete geçen emniyet güçleri, yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu K.Y.(43) isimli şüpheli şahsın traktörle birlikte Seyitali Mahallesi 216 Sokak üzerinde olduğunu tespit etti.

Şüpheli şahsı ve traktörü yakalamak için operasyon düzenleyen ekipleri, yaptıkları hummalı çalışmayla traktörü ve şüpheli şahsı ele geçirdi. İşlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek gözaltına alınırken, traktör ise sahibine teslim edildi.

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