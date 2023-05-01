Denizli'de üç gün süren girişimci kadınlar ve el emeği festivali sona erdi

Merkezefendi Belediyesi'nce geleneksel hale getirilen "Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali" üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. El emeği ürünlerin yer aldığı 250'yi aşkın stantta kadın girişimciler birbirinden güzel ürünlerini sergiledi. Festivalde birbirinden güzel kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi. İlk günden bu yana büyük ilgi gören festivalde Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Çok Sesli Korosu sahne alarak şarkı ve türkülerle festivale katılan vatandaşları eğlendirdi. Festivalin son gününde Merkezefendi Kültür Merkezi'nde stant kuran girişimci kadınlara katılım sertifikaları verildi.



"GİRİŞİMCİ KADINLARIMIZIN EMEĞİNE SAĞLIK"

Festivalde birbirinden güzel kültür ve sanat etkinliklerini gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları söyledi:



"Festivalimizi dördüncü kez gerçekleştirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadık. 28-29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirmiş olduğumuz Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivalimize renk katan konser ve tiyatro gösterilerini gerçekleştirdik. Bu festivalde de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde vatandaşlarımız ile bir araya geldik. 250'yi aşkın stantın yer aldığı festivalimizde girişimci kadınlarımız el emeği ve alın teri ürünlerini sergilemenin ve satmanın mutluluğunu yaşadı. Festivalimize katılım sağlayan girişimci kadınlarımızın eline ve emeğine sağlık. Girişimci kadınlarımıza yönelik düzenlediğimiz festivalimizde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra belediye bünyemizde kurduğumuz orkestramız ile de vatandaşlarımıza festival havasını tam anlamıyla yaşattık. Kadınlarımızın daha da güçlenmesi adına bu festivallerimize tüm hızımızla devam edeceğiz. Festivalimize yoğun ilgi göstererek bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum."