Denizlili Fenerbahçe kongre üyeleri notere koştu

Kaynak: İHA
Denizlili Fenerbahçe kongre üyeleri notere koştu

Beşiktaş karşısında alınan 1-0'lık derbi mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için Denizli’deki kongre üyeleri notere imza verdi.

Fenerbahçe’nin, dün akşam sahasında Beşiktaş’a 1-0 kaybetmesi ve şampiyonluk şansının azalması, Denizlili kongre üyelerini harekete geçirdi. Bir önceki seçimde Aziz Yıldırım’ın listesinde bulunan Denizlili iş adamı ve Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Genel Başkanı Emrah Tünay, Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için büyük bir imza kampanyası başlattıklarını açıkladı. Tünay’ın yaptığı bu çağrı Denizli’de de karşılıksız kalmadı.

NOTER HUZURUNDA İMZA

Sosyal medya üzerinden organize olarak birlikte imza vermeye gelen Fenerbahçeli kongre üyeleri, "Omuzlarımızda tarihi bir sorumluluk var" diyerek Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter huzurunda imza verdi.

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