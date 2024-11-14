Denizli esnafını üzen haber: İş adamı feci kazada hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli esnafını üzen haber: İş adamı feci kazada hayatını kaybetti

Aydın otoban gişelerde bir sürücü aracının patlayan lastiğini değiştirirken arkadan gelen bir kamyonetin çarpması sonrası feci şekilde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin Denizlili iş insanı M. Ali Hakan Pekdemir olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Aydın-İzmir otoyolunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın otoban gişeleri yakınlarında Mehmet Ali Hakan Pekdemir'in (47) kullandığı 20 AGV 909 plakalı kamyonetin lastiği patladı.

Denizlili iş adamı kazada hayatını kaybetti

Kamyoneti emniyet şeridine park ederek lastiği değiştirmeye çalışan Pekdemir'e, S.K.K. (31) idaresindeki 35 EZ 604 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizlili iş adamı kazada hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Pekdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Pekdemir'in cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü S.K.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden iş adamının AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Huriye Şener'in kardeşi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Denizlili iş adamı kazada hayatını kaybetti

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