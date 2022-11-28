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Şehirde alarm verildi. Fabrika alev alev yanıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Dumanlar şehrin büyük bir bölümünden görülürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.  

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 14:02
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi'nde alarm verildi. Kimya fabrikası alev alev yanıyor

Şehirde alarm verildi. Fabrika alev alev yanıyor
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İHA'nın haberine göre, Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Çok sayıda ekiple müdahale edilen yangının söndürülmesi için yoğun bir müdahale yapılırken, fabrikada çalışanlar kısa sürede tahliye edildi. Yangından yükselen dumanlar Denizli kent merkezinin bir çok yerinden görüldü.

 

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0606
28.11.2022 14:09
bu tür büyük yangınlarda istek üzerine parasıyla havadan müdahele yapılırsa çok iyi olur.  
 
Rıza Dayı
28.11.2022 14:06
Çok geçmiş olsun Denizli, Tabi bir çok işçi çalışıyor, yazık Rabbim yardımcınız olsun.  
 
Salih
28.11.2022 14:04
Sigortadan parasını alır.  
 
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