Düğün dönüşü bai kardeş kaza yaptı. İkisi de hayatını kaybetti

Olay, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Oğuz Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Yenicekent Mahallesindeki düğüne katılan Ali Demiryay (63) ve Mustafa Demiryay (68), geri dönmek için otomobile binerek yola çıktı.

Abi kardeşin içinde bulunduğu otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki abi kardeş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kardeşlerden önce Ali, sonrada Mustafa Demiryay'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)