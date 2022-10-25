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Düğün dönüşü bai kardeş kaza yaptı. İkisi de hayatını kaybetti

Denizli’de düğün sonrasında evine gitmek için yola çıkan otomobildeki abi kardeş, kavşakta başka bir otomobille çarptı Kazada ağır yaralanan kardeşler kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 16:57
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Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Oğuz Kavşağında düğünden dönen abi kardeş kaza yaptı hayatını kaybetti

Düğün dönüşü bai kardeş kaza yaptı. İkisi de hayatını kaybetti
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Olay, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Oğuz Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Yenicekent Mahallesindeki düğüne katılan Ali Demiryay (63) ve Mustafa Demiryay (68), geri dönmek için otomobile binerek yola çıktı.

Abi kardeşin içinde bulunduğu otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki abi kardeş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kardeşlerden önce Ali, sonrada Mustafa Demiryay'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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