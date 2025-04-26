Denizlispor amatör lige düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizlispor amatör lige düştü

Türkiye Futbol Federasyonluğu (TFF) 3. Lig 4 Grupta mücadele eden Denizlispor TFF Bölgesel Amatör Lige düştü.

Uzun yıllar Süper Ligde mücadele eden Denizlispor bu yıl TFF 3. Lig 4 Grupta sürdürdüğü mücadelesi, ligin 30'uncu haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynan Niğde Belediyesporla 1-1 berabere kalmasıyla son buldu.

DENİZLİSPOR AMATÖRE DÜŞTÜ

Niğde Belediyespor 45’inci dakikada Şahin’in golü ile öne geçti. Hızı ataklarla oyun kuran Denizlispor 45+1 de beraberliği yakaladı. Alacağı galibiyetle ligde 3. Ligde mücadelesine devam edecek olan Denizlispor 2. yarıda gol bulamadı. 1-1 biten maçta 21 puana ulaşan Denizlispor grupta 15’inci sırada kalarak lige veda etti. Üzerindeki borçlarla mücadele edemeyen Denizlispor 4 yılda Süper Ligden Bölgesel Amatör Lige düştü.

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