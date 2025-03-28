Denizlispor Başkanı Erhan Ergil açlık grevine başladı

Kaynak: AA
Denizlispor Başkanı Erhan Ergil açlık grevine başladı

TFF 3. Lig 4. Grupta yer alan Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, kent meydanında açlık grevine başladı.

Denizli'nin kent merkezi 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen Başkan Erhan Ergil, gazetecilere, süresiz açlık grevine başladığını belirtti.

TEPKİSİ TAKIMA SAHİP ÇIKMAYAN HERKESE

Takımın yok olmasına tepki göstermek amacıyla bu kararı aldığını ifade eden Ergil, "Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum. Madem ki Denizlispor yok oluyor. Artık benim için taziye yeri şehir merkezidir. Tek başımayım. Kimseyle planlamadım. Kimseyi davet etmem. Ama gelen olursa siyaset karıştırmamasını rica ederim." dedi.

Ergil, tepkisinin takıma sahip çıkmayan herkese olduğunu kaydetti.

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