Denizlispor Başkanı istifadan vazgeçti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşmemek için kurtuluş savaşı veren Denizlispor'da paralarını alamayan oyuncuların protesto resti sırasında takım kaptanı Gökhan Süzen ile polemik yaşayıp istifa eden Başkan Erhan Ergil, kararını geri aldı. Ligde Gökhan Süzen devre arasında takıma döndükten sonra son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 13'üncülüğe tırmanıp, 15 hafta sonra düşme hattından çıkan yeşil-siyahlılarda yönetimin istifasını kabul etmediği başkan Ergil açıklama yaptı. Erhan Ergil, aldığı istifa kararından vazgeçtiğini duyurarak, taraftarların ve camianın büyük desteği sonrasında sezon sonuna kadar görevine devam edeceğini açıkladı.

Erhan Ergil, son dönemde yaşadığı yoğunluk ve duygusal baskılar nedeniyle istifa kararı aldığını ancak bunun kulübün sportif durumu ile ilgili olmadığını belirtti. ‘Bu takım hepimizindir. Onların hepsi bizim kardeşimiz, evladımızdır’ diyen Ergil, istifa kararının ardından taraftarların evine kadar gelerek destek vermesi ve camiadan gelen binlerce mesajın kendisini etkilediğini dile getirdi. Ergil, "Arkamda büyük bir güç hissettim. Akil insanlar ve camianın önde gelenleri, uzun zamandır beklediğimiz desteğin geleceğini söyleyerek devam etmemi istediler. Mesele sadece bir futbol kulübü meselesi değil; mesele memleket meselesidir, mesele ligde kalma mücadelesidir" dedi. Ergil, pazar günü oynanan Kırıkkale FK maçı öncesi, "Maçı kazanırsak başkan Gökhan Süzen'dir ama kaybedersek bundan sonra benim takımımda yeri yok" açıklaması yapıp, takım Gökhan'ın 1 gol, 1 asistiyle 4-1 galip geldikten sonra istifa etmişti.

DENİZLİ İDMAN YURDU'YLA İPLER KOPTU

Denizlispor ile Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta lider olup 3'üncü Lig'e koşan Denizli İdman Yurdu arasında kriz çıktı. Yeşil-siyahlılar, Denizli İdman Yurdu cephesinden Altyapı Koordinatörü Behçet Arım'a yönelik sözlü saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu ve bu olayın ardından Denizli ekibinin tesislerini kullanamayacağını açıkladı. İki kulüp arasında oynanan akademi maçının sonrasında patlak veren tartışmanın ilişkileri kopma noktasına getirdiği öğrenildi.