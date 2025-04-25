Denizlispor kader maçına çıkacak

Kaynak: DHA
Denizlispor kader maçına çıkacak

Bir dönem Süper Lig’de oynadığı futbolla dikkat çeken Denizlispor şimdi amatör kümeye düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Ege temsilcisi Niğde Belediyespor’u mağlup ederek küme düşmekten kurtulmayı hedefliyor.

Türk futbolunun en köklü ekiplerinden Denizlispor yarın kader maçına çıkacak. 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftaya tarihinde ilk kez amatör kümeye düşme korkusuyla giren Denizlispor, Niğde Belediyespor'u kurtuluşunu ilan etmek için ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te oynanacak. Bilet fiyatları maraton 50, kapalı tribün 100 TL olarak açıklandı. Ligde ilk yarıda Süper Lig döneminden eski futbolcularından Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinen Denizlispor, 20 puanla sondan ikinci sırada bulunuyor.

Denizlispor yarın Niğde Belediyespor'u yener, 22 puanlı Edirnespor deplasmanda Play-Off potasındaki Ağrı 1970 Spor'a, 21 puanla düşme hattındaki Büyükçekmece Tepecikspor da deplasmanda yine Play-Off'u garantilemeye çalışan Kahramanmaraş İstiklalspor'a puan kaybederse lige tutunacak. 6 puanı silinmese şimdiye kadar kurtuluşunu ilan etmiş olacak Türk futbolunun köklü kulübü son hafta düze çıkmaya çalışacak. Tarihi borç yüküyle 2021'de Süper Lig'den düşen Denizli, 4 yıldır yasaklar yüzünden transfer yapamayıp amatörün kıyısına geldi.

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