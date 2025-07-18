Denizlispor kapanıyor mu? Resmi açıklama geldi

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, FIFA tarafından kulübe -24 puan silme cezası verildiği ve takımın Süper Amatör Lig'e düşürülüp kapatılacağı iddialarını yalanladı.

RESMİ OLARAK TEBLİĞ EDİLMEDİ

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada Denizlispor Spor Kulübü'müze -24 puan silme cezası geldiği ve kulübün Bölgesel Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e düştüğü haberleri yer almaktadır. Kulübümüzün mali açıdan zorlu zamanlar geçirdiği doğrudur ancak haberlerde belirtilen -24 puan silme cezası, takımın bir alt lige düşmüş olduğu ve A takımın faaliyetleri tamamen sonlandırdığı gerçeği yansıtmamaktadır. Denizlispor Spor Kulübü'ne verilen -12 puan silme cezası ise kulübe resmi olarak tebliğ edilmemiştir. Kulübün resmi sayfasından yapılan açıklamalara itibar edilmelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

İDDİALAR NEYDİ?

Denizlispor'a FIFA ve TFF nezdinde kulübe yöneltilen borçlar nedeniyle yeni bir -12 puan silme cezası verildiği ve üste üste aldığı puan silme cezalarıyla daha lig başlamadan -24 puanla ligin dibine demir atarak Bölgesel Amatör Ligi'nde de kalmasının mümkün olmadığı iddia edilmişti.

Böylece Denizli Süper Amatör Ligi’ne düşmüş olacak olan takımın sportif faaliyetlerinin bitirilmesi düşünüldüğü ve oyuncu satışlarının tamamlanmasının ardından profesyonel futbol operasyonunun durdurulacağı öne sürülmüştü.