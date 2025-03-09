"Denizlispor kazanırsa istifa ederim" diyen başkan Erhan Ergil istifa etti

3. Lig ekiplerinden Denizlispor'da takım kaptanı Gökhan Süzen ile kulüp başkanı Erhan Ergil arasında gerilim yaşanmıştı. Takım kazanırsa istifa ederim diye başkan Ergil Denizlispor'un Kırıkkale FK'yi 4-1 yenmesiyle istifa etti.

NELER OLMUŞTU?

Denizlispor Kaptanı Gökhan Süzen "Bu takımın sahipsiz olduğunu gerçekten hissettik. Sürekli verilen sözler var ama bir türlü yerine getirilmiyor. En son eski başkan tarafından 16 Ocak'ta maaş ödemesi yapıldı. Artık maddi destek konusunda bir beklentimiz kalmadı. Bunun yanı sıra manevi anlamda da yalnız bırakıldık. Denizlispor sahada var gücüyle mücadele ediyor. Biz burada 50 kişilik ekiple Denizlispor'u ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ancak dışarıdan hiçbir destek göremiyoruz. Denizli gibi büyük bir futbol şehrinin böyle köklü bir kulübü sahipsiz bırakmasını anlayamıyoruz. Burada yaşadıklarımızı abartmıyorum. Bu, torunlarıma anlatacağım bir hikaye olacak. Taraftarımızdan bizi bu süreçte yalnız bırakmamalarını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"DENİZLİSPOR KAZANIRSA İSTİFA EDİYORUM"

Denizlispor Kulübü Başkanı Erhan Ergil ise "Yarın oynanacak Kırıkkale FK maçında başkan Gökhan Süzen'dir. Ben yine de organizasyonu ve maç ödemelerini sağlayacağım. Maç bitiminde Denizlispor'umuz kazandıysa bu takımın başkanı yine Gökhan Süzen'dir ve istifa edeceğim. Ama eğer Denizlispor kazanamadıysa benim başkanlığımda Gökhan Süzen süresiz kadro dışıdır. İkimizin de torunlarına anlatacağı hikaye oluşmuş olur. Risk budur. Denizlispor kazansın ben kendimi feda ediyorum. Hadi bakalım kim Denizlispor'u daha çok seviyor. Sahaya çıkın sahaya." demişti.