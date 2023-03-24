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Denizlispor'da flaş ayrılık

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor'da, 2-1'lik Boluspor maçının Teknik Direktör Giray Bulak'ın görevine son verildi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 23:53
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Denizlispor'da ayrılık açıklandı

Denizlispor'da flaş ayrılık
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Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında A. Denizlispor, evinde ağırladığı Boluspor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu. Maçın sonrası basın toplantısında soruları cevaplayan Teknik Direktör Giray Bulak, daha sonra yönetimle bir araya geldi.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. A. Denizlispor yönetiminin yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Giray Bulak ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

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