Denizlispor’da başkan adayı çıkmadı

Kaynak: DHA
Denizlispor’da başkan adayı çıkmadı

TFF 3. Lig ekiplerinden Denizlispor’da yönetim krizi yaşanıyor. Yeşil silahlı ekipte yapılacak olağanüstü kongre öncesi henüz aday çıkmadı. Borç batağındaki kulübün transfer yasağının kalkması için 140 milyon lira borç ödemesi gerekiyor.

2025 yılına başkansız giren TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattındaki Denizlispor'da olağanüstü kongre öncesi henüz adaylık açıklayan isim çıkmadı. Denizlispor'un 12 Aralık'taki son olağanüstü genel kurulunda aday çıkmazken, kulübün anahtarları valilik ve belediyeye teslim edilmek istendi. Yeniden kongre kararı alan yeşil-siyahlılarda son Başkan Ahmet Yalın Yıldırım aday olmayacağını açıkladı. Kulüpte adaylık için yalnız iş insanı Mehmet Uğur Tatar'ın adının geçtiği ancak Tatar'ın da kararsız olduğu öğrenildi.

EGS Kongre Merkezi'ndeki genel kurulun ilk tarihi yarın olarak açıklanırken, yasal çoğunluk sağlanamayacağından seçimin 10 Ocak'taki ikinci oturumda yapılması bekleniyor. Üst üste küme düşen, transfer yasağıyla altyapı oyuncularından kurulu kadrosu kalan, 6 puanı FIFA tarafından silinince ligde dibe demir atan Denizlispor'un 400 milyon TL civarında borcu bulunuyor. Uçurumun kenarındaki kulübün yalnız 3 yıldan uzun süredir devam eden transfer yasağını açabilmek için 140 milyon TL borç ödemesi gerekiyor.

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