Denizlispor’da başkanın istifası kabul edildi: Açlık grevi yapmıştı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme ve FIFA tarafından borçları yüzünden yine puanlarının silinmesi kıskacındaki Denizlispor'da yönetim açıklama yapıp istifa eden Başkan Erhan Ergil'in istifasının kabul edildiğini duyurdu. Yeşil-siyahlılar, eski başkan olan Ahmet Yalın Yıldırım'ın da daha önce kurulan Denizlispor Anonim Şirketi'ndeki hisselerini bedelsiz olarak kulübe devretmeyi kabul ettiğini de açıkladı.

Denizlispor'da kulüp sözcüsü olan Melih Yanık imzalı açıklamada, "Denizlispor Kulüp Başkanımız Sayın Erhan Ergil, kendi isteğiyle görevinden istifa etmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından istifası kabul edilmiştir. Önceki kulüp başkanımız Sayın Ahmet Yalın Yıldırım ile yapılan görüşmeler sonucunda, Denizlispor A.Ş. hisselerinin herhangi bir bedel talep edilmeksizin devri konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

FIFA ÖDEMELERİ İÇİN 7 NİSAN'A KADAR SÜRE

Bu sezon daha önce kulübün 6 puanının silinmesine neden olan Süper Lig dönemindeki eski yabancı futbolcularından Tiago Lopes'in yanı sıra Djedje'ye 115 bin Euro ödeme yapamazsa FIFA'dan yine puan silme cezası alacak Denizlispor'da sürenin 7 Nisan Pazartesi gününe ertelenmesi için girişimde bulunulduğu da duyuruldu.

Açıklamada, "Kulübümüzün puan silme cezası almaması için 3 Nisan 2025 olan son ödeme tarihinin, Türkiye’de resmi tatil ilan edilmesi sebebiyle 7 Nisan 2025’e ertelenmesi konusunda FIFA ve TFF nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup, sonuç beklenmektedir. Taleplerimizin kabul edilmesi halinde, ilgili ödemelerin tarafımızca yapılacağı taahhüt edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

TARAFTARDAN ÇAĞRI

Tarihi süreçlerden geçip uçurumun kenarında olan Denizlispor'da taraftarlar ise eski ve yeni tüm yöneticiler ile kente kulübün borçlarının el birliğiyle ödenmesi için çağrı yaptı. Denizlispor'da kulübe destek olunmadığı için geçen hafta Çınar Meydanı'nda açlık grevi yapan Erhan Ergil, başkanlığa talip olan Yasin Özpek ve takımdaki futbolcularla ters düşüp istifa etmişti.