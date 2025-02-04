Denizlispor’da olağanüstü kongre iptal oldu

Kaynak: İHA
Denizlispor’da olağanüstü kongre iptal oldu

TFF Nesine 3. Lig ekiplerinden Denizlispor’da Şubat ayı içinde yapılması beklenen olağansütü kongre iptal oldu. Kongre, yönetim kurulundan çıkan kararla iptal edildi.

Denizli Spor Kulübü Yönetim Kurulunun Erhan Ergil başkanlığında yaptığı toplantısında, Denizlispor’un 18 – 25 Şubat 2025 tarihlerinde yapılmasını planlanan seçimli olağan üstü genel kurul toplantısının ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Denizlispor Yönetim Kurulu olarak, Şubat ayı içinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul, görülen lüzum üzerine iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Başkan Ergil’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şubat ayında planladığımız seçimli olağan üstü genel kurul toplantısının, gördüğümüz lüzum üzerine iptal edilmesine, ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Sağlıklı şartlarda yapılacak bir kongrede başkan adayımda daima Abdullah Çıtışlı'dır. Acil istikrara ihtiyacımız var. Kimse 1 ay sonra kongreye gidecek olan ve finansal yapısı çözüme kavuşmayan bir kulübe destek olmak istemiyor. Sponsor bulamıyoruz, işin ince sebebi de burada. Geçici değil kalıcıyız. Kalıcılığımız koltuklarda değil, kaldırımda gene destekleriz" dedi.

Son Haberler
Galatasaray’ın teklifine flaş yanıt geldi: İşte istedikleri bonservis
Galatasaray’ın teklifine flaş yanıt geldi: İşte istedikleri bonservis
Beşiktaş’tan flaş hamle: Sörloth ile el sıkıştılar
Beşiktaş’tan flaş hamle: Sörloth ile el sıkıştılar
Teknoloji bağımlılığını yenmenin yolu! Uzmanlar anlatıyor
Teknoloji bağımlılığını yenmenin yolu! Uzmanlar anlatıyor
Ayvalık sularında 2 yeni tür görüntülendi
Ayvalık sularında 2 yeni tür görüntülendi
Yeni yengeye beğeni yağdı! Düşman çatlatan pozlar sosyal medyayı salladı
Yeni yengeye beğeni yağdı! Düşman çatlatan pozlar sosyal medyayı salladı