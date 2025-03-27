Denizlisporlu Gökhan Süzen isyan etti "Milletten para isteyeceğiz!"

Kaynak: Haber Merkezi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşmemek için mücadele eden Denizlispor zor günler geçiriyor.

7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif'le deplasmanda 1-1 berabere kalıp bitime 5 maç kala düşme hattından kurtulamayan Denizlispor'da takım kaptanı Gökhan Süzen yine isyan etti.

"BU ÇOCUKLARIN CEBİNDE BEŞ KURUŞ YOK"

Süzen "Kritik maça geliyoruz. Otobüste bir tane yönetici yok. 2 Nisan'da -6 puan gelecek. Biz bu psikolojiyle oynuyoruz. İçerde 5 prim ve 2 maaş var. Bu çocukların cebinde beş kuruş yok. Milletten para isteyeceğiz." dedi.

Yeşil siyahlı ekibin bu sezon 6 puanı eski yabancılardan Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden FIFA tarafından silinmişti.

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