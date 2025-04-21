Denizlispor’un amatöre düşmemesi için tek ihtimali var

Kaynak: DHA
Denizlispor’un amatöre düşmemesi için tek ihtimali var

3. Lig ekiplerinden Denizlispor amatör kümeye düşmemek için mücadele ediyor. Ege temsilcisinin küme düşmemek için önünde tek ihtimal kaldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Orduspor 1967'ye deplasmanda 1-0 yenilen Denizlispor'un önünde tarihinde ilk kez amatör kümeye düşmemek için yalnız tek şans kaldı. Son hafta evinde cumartesi günü iddiasız Niğde Belediyespor'u ağırlayacak 20 puanla düşme hattındaki Denizlispor'un ligde kalmak için kazanması şart.

7 maçtır galip gelemeyen Denizlispor'a yalnız kazanmak yetmeyecek. Yeşil-siyahlı ekip kazanırsa 22 puanlı rakibi Edirnespor'un Play-Off potasındaki Ağrı 1970 Spor deplasmanında puan kaybını bekleyecek.

Denizlispor'un ligde kalması için grupta 21 puanla düşme potasındaki Büyükçekmece Tepecikspor'un da deplasmanda yine Play-Off'u garantilemeye çalışan Kahramanmaraş İstiklalspor'u yenememesi gerekiyor.

Kazanamazsa her şartta düşecek Denizlispor galip gelir, rakipleri takılırsa kurtuluşunu ilan edecek. Tepecikspor kazanamaz, Edirnespor berabere kalırsa ikili averajı Edirne'den iyi olan Denizli 3 puan alması halinde 23 puan ve averajla kümede kalan taraf olacak.

Son Haberler
AFAD’dan Zap Suyu’nda nefes kesen operasyon: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı!
Zap Suyu'nda nefes kesen operasyon!
Yüz binlerce işçiye müjde! Bakan Işıkhan'dan maaşlara zam açıklaması
Yüz binlerce işçiye müjde! Bakan Işıkhan'dan maaşlara zam açıklaması
Bir kaşık sirke, bin dertten koruyor! Uzmanlar anlattı
Bir kaşık sirke, bin dertten koruyor! Uzmanlar anlattı
Werner Lorant’ın 6-0’lık Galatasaray derbisi sonrası tepkisi yıllar sonra ortaya çıktı
Werner Lorant’ın 6-0’lık Galatasaray derbisi sonrası tepkisi yıllar sonra ortaya çıktı
Kaçak avcılara operasyon: 3 şahsa ceza yağdı!
Kaçak avcılara operasyon: 3 şahsa ceza yağdı!