Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Kaynak: İHA
Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Denizlispor'da Ali Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunaKürşat Taş getirildi.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta Denizlispor, Yönetim Kurulu’nun oylarıyla Erhan Ergil’i Başkanlık görevine getirmesinin ardından ilk iş olarak teknik direktörlük görevine Kürşat Taş’ı getirerek sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Denizlispor Yönetim Kurulu Toplantısından sonra Ali Yalçın ve ekibiyle sözleşmenin feshedilmesine karar veren yönetim, yeni teknik direktör olarak Kürşat Taş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Sosyal medya hesabında yeni teknik direktörü duyuran Denizlispor, “Kulübümüz teknik direktör Kürşat Taş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kürşat Taş’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” dedi.

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