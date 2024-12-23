Denizli’ye kuvvetli yağış uyarısı

Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

Ayrıca, bu tür hava koşullarının, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgarlar ve kısa süreli fırtınalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Özellikle ulaşımda aksama yaşanabileceği ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kuvvetli sağanak yağışın yarın (24 Aralık) öğle saatlerinde, 12:00'de başlayacağı ve gece 23:59'da sona ereceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, bu süre zarfında tedbirli olunması gerektiğini, özellikle dışarıda olanların korunmasız kalmamaları gerektiğini belirtti.

Yetkililer, vatandaşları da su baskınları, sel ve diğer hava koşullarından kaynaklanabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.