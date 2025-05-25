Denizli’ye şiddetli fırtına uyarısı

Kaynak: İHA
Denizli’ye şiddetli fırtına uyarısı

Denizli ve bölgesinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; yarın öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli illerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Hızı zaman zaman 50-70 yer yer 90 km/saate kadar çıkacağı tahmin edilen fırtınanın yarın akşam 18.00 saatinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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