Yaşamını hiçe sayarak Rumlarla ömür boyu mücadele etti Rauf Denktaş.

Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’nın liderlerinden ve savaşçılarından biriydi.

Rumlar tarafından tutuklandı, sürgüne gönderildi, Kıbrıs’a girişi yasaklandı ama yılmadı.

İyi bir eğitim almış, hukuk fakültesini İngiltere’de bitirmişti. 50 kitap yazdı. Aynı zamanda fotoğraf makinesini yanından ayırmayan ve sık sık fotoğraf çeken bir sanatçıydı.

Etkili ve ikna edici konuşurdu. Çok zor koşullarda, Rumların Türklere zulümde sınır tanımadığı günlerde Kıbrıs Türklerini tek bir dava etrafında topladı.

Mükemmel İngilizcesi, derin bilgisiyle uluslararası toplantıların, kongrelerin sözü dinlenen saygın bir ismi, iyi bir müzakerecisiydi.

Üç evlat acısı yaşamasına karşın hayattan kopmamış, acısını yüreğine gömerek mücadelesini sürdürmüştü.

Doğru bildiği yolda tek başına yürümeyi göze alanlardandı.

Kıbrıs davasını anlatan “Kurtlar Vadisi-Kıbrıs” filminde rol almış, bu konudaki bir soruya, “Kıbrıs davası için her şeyi yaparım; sadece soyunmam” karşılığını vermişti.

Mütevaziydi. Çocukla çocuk, gençle genç, yaşlıyla yaşlı olmasını biliyordu. Önemli görevlerde bulunmasına karşın mal varlığı birkaç daireyle sınırlıydı.

Türkiye’den aldığı destekle Kıbrıs Türklerini Rum zulmünden ve esaretinden kurtardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu lideri oldu.

Ardı ardına kazandığı seçimlerle tam 21 yıl 5 ay cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturdu.

Birleşmiş Milletler’in önerdiği, Kıbrıs’ın Türklerin ve Rumların içinde yer aldığı bir federal devlete dönüşmesini öngören Annan Planı’na şiddetle karşı çıktı.

Kıbrıs’ta Rumlardan tümüyle bağımsız bir Türk cumhuriyetinin en iyi çözüm olduğunu savundu.

13 Ocak 2012’de 88 yaşında yaşamını kaybetti.

***

Kuzey Kıbrıs Türk halkının da, son seçimde açık oy farkıyla cumhurbaşkanlığına seçilen Tufan Erhürman’ın da, kendilerine bağımsız bir devlet armağan eden kurtarıcılarına her zaman saygı duyacaklarına, onun çizdiği yoldan gitmeyi sürdüreceklerine inanıyorum.

Şu anda yapılması gereken, ülkeyi ekonomik açıdan güçlendirmek, kumar turizmine yüz vermemek, mafya ve çetelerle etkili şekilde mücadele etmek, yolsuzlukların üstüne kararlılıkla gitmek, garantör ülke Türkiye ile diyalog içinde olmaktır.

ZORLA YAZAR OLMUŞTU...

Kısa ve vurucu cümlelerle yazarak kendine özgü bir üslup geliştirdi.

Siyasi eleştirilerde mizahın nasıl etkili kullanılabileceğinin çarpıcı örneklerini verdi.

İktidardakilere, güç odaklarına, iş çevrelerine karşı mesafeyi özenle korumayı bildi.

Hayvan haklarının en ön safta savunanlardan biri oldu, bu alanda toplumsal bilinci geliştirdi.

***

5 yıl önce 18 Ekim’de kaybettiğimiz Bekir Abi’den (Coşkun) söz ediyorum.

Onun 40 yılı aşan yazı serüveninin nasıl başladığının yakın tanığıyım.

1979 yılıydı...

Günlük tirajı bir milyonu aşan Günaydın gazetesinin Ankara Temsilcisi Can Abi (Pulak), İstihbarat Şefi ise Bekir Abi’ydi.

Ben de gazetenin muhabirlerinden biriydim.

Can Abi her sabah düzenli olarak yapılan istihbarat toplantılarından birinde, “Bekir sen çok yetenekli bir gazetecisin. Sadece şeflikle olmaz. Köşe yazman gerekir. Yazılarını bekliyorum” dedi.

Bekir Abi itiraz etti, günlük haber trafiğinin çok yoğun olduğunu söyledi ama dinletemedi.

Ve ertesi gün neredeyse bir paket sigara içip yarım tomar kâğıt harcayarak gazetenin sadece Ankara baskısında yayımlanan sayfası için ilk yazısını yazdı.

O sayfada yazdıkları gazetenin merkezi İstanbul’daki yöneticilerin dikkatini çekti ve çok geçmeden yazıları Türkiye baskısında da yer almaya başladı.

***

“Avukatımı İstiyorum” kitabındaki “Erkenciler” başlıklı yazısında “Biz gazeteciler erken ölürüz” demiş şöyle devam etmişti:

“Ülkenin neresinde olursa olsun her kavga biraz da bizi döver. Her taş biraz da bizi yaralar. Her kurşun biraz da bizi vurur. Her depremde sallanır, her yangında biraz yanarız ve erken çekip gideriz.

Bir bakarsınız bombalar, kurşunlar kimimizi daha da erken götürür.

Bir yoksulun yakarışı. Bir çocuğun kalem defter isteyişi. Hiç fark etmez. Her biri biraz daha öldürür bizi.

Geceleri başımızı yastığa koyunca çocukların ağladığını duyarız. Bir kadının hıçkırığı, bir babanın yoksulluğu. Onlar taaa gündüzden bir mektup kâğıdıyla gelip beynimize yerleşmiştir bile. Karanlık bastırıp sessizlik çöktüğünde her şey çekilir de bir onlar kalır bize.

Birimiz çekip gittiğinde kalanlar sıra bekleriz. Korktuğumuzu söyleyemeden. Kalemlerimizi korkmuyormuşuz gibi sallayarak. Ve gazeteciler erken ölür.”

***

Bekir Abi de erken öldü.

***

Yıllarca birlikte yaşadığı ve her birinin ölümünde kahrolduğu üç köpeği Pako, Gorbi ve Rok ihtimal ki öbür âlemde de bulmuşlardır onu.

DERİN HAYAL KIRIKLIĞI

Bir hafta içinde Fransa’da iki önemli olay yaşandı.

Birincisi, ülkenin eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin, suç örgütü kurduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunması ve 5 yıl hapse mahkûm edilip cezaevine konulmasıydı.

Bunun Fransa tarihinde ilk olduğu belirtiliyor.

İkinci olay ise medyaya “Yüzyılın soygunu” başlığıyla yansıdı. Louvre Müzesi’nden paha biçilmez değerdeki mücevherlerin güpegündüz çalınmasıydı.

***

Bir hafta öncesine kadar Fransa deyince Victor Hugo, Honore de Balzac gibi yazarlar, Louis Pasteur, Marie Curie gibi bilim insanları, Napolyon Bonapart, Charles de Gaulle gibi devlet adamları, Edith Piaf, Charles Aznavour gibi şarkıcılar, Alain Delon, Brigitte Bardot gibi oyuncular gelirdi aklıma.

Ve tabii ülkede monarşiyi sona erdirip cumhuriyet rejiminin kurulmasını sağlayan Fransız devrimi. Bu devrim dünyada birçok önemli değişimin de fitilini ateşlemişti.

***

Nereden nereye değil mi?

Fransızlar oturup yaşadıkları akıl almaz çöküşün nedenlerini tartışıp eskiye dönüş yollarını arasalar iyi olur.