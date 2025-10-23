MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmada KKTC’nin Türkiye’ye bağlanması gerektiğini söyledi. Bahçeli, “81 Düzce’den sonra 82’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, özellikle MHP’ye yönelik “Sizi ne ilgilendiriyor!” diyenlere ise “Bu gafiller iyi dinlesin; nasıl olsa Beşparmak Dağları’nda dökülen kanlar sizin değil. Nasıl olsa Akdeniz’de yankılanan çığlıklar sizden çıkmadı. Nasıl olsa gelene ağam gidene paşam demeye alışkınsınız” dedi.

Bahçeli’nin sözleri KKTC’de tepkiyle karşılandı. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, Bahçeli’nin “Beşparmak Dağlarında dökülen kanlar sizin değil. nasıl olsa gelene ağam, gidene paşam demeye alışkınsınız” sözünü reddettiğinin altını çizdi.

İsmail, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu sözler, adadaki Türk varlığını korumak için ve Kıbrıs Yunan olmasın diye, inanılmaz özverilerle 200 yıldır mücadele eden, Anavatan sevdalısı mukavemetçi Kıbrıs Türklerine büyük bir haksızlıktır” ifadelerini kullandı.

Beşparmak Dağları’nda şehit olan Kıbrıslı mücahitleri sıralayan İsmail Bahçeli’den özür dilemesini isteyerek şunları söyledi:

"MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli, TBMM 'de MHP gurup toplantısında yaptığı konuşmada, “Bu gafiller iyi dinĺesinler, nasıl olsa Beşparmak Dağlarında dökülen kanlar sizin değil. nasıl olsa gelene ağam, gidene paşam demeye alışkınsınız…" diye konuştu

Bu ithamı reddediyorum...

Bu sözler, adadaki Türk varlığını korumak için ve Kıbrıs Yunan olmasın diye, inanılmaz özverilerle 200 yıldır mücadele eden, Anavatan sevdalısı mukavemetçi Kıbrıs Türklerine büyük bir haksızlıktır.

Bu sözler, Anavatana gönülden bağlı Kıbrıs Türkleri ile, et ve tırnak gibi, kopmaz ve ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu'nun arasını açacak niteliktedir ve tarihi gerçeklere de tümüyle terstir

Hayır Sn Bahçeli, bu saldırınızı kabul etmiyoruz!

Beşparmak Dağları'nda akan kan, şehitliklerde, şimdi KUCAK KUCAĞA YATAN MÜCAHİT İLE MEHMETÇİĞİN BİRBİRİNE KARIŞAN KANIDIR.

BİRLİKTE, YAN YANA VURUŞAN, BİRBİRLERİNE SARILARAK ŞEHİT OLAN, AMA AY YILDIZLI BAYRAĞI YERE DÜŞÜRMEYEN TÜRK MÜCAHİDİ VE MEHMETÇİĞİN KANIDIR

Kıbrıs'ta Türk varlığı, Türk Dili sönmesin diye, ada düşman eline geçmesin ve Anadolu güneyden de kuşatılmasın diye 200 yıldır Megali İdea ve ENOSİSE karşı savaşan Türkleri " SİZ VE BİZ" diye ayırmak nasıl bir milliyetçilik anlayışıdır?

"Beşparmak Dağları'nda akan kan sizin kanınız değil" dediniz.

24-26 Nisan 1964'de Beşparmak Dağları'nın savunan mücahitlere yapılan saldırılarda 10 mücahit şehit oldu.

1974' de Beşparmak Dağlarını savunan mücahitler 40 civarında şehit verdi.

Biz o dağları, Kahraman Türk subaylarının emri altında 1974'e kadar tam 11 yıl savunduk.

Bugün DAĞ şehitlerimiz, kendilerine yardıma gelen ve şehit olan kahraman Mehmetçiklerle Boğaz şahitliğinde kucak kucağa yatıyor.

Kıbrıs'ta Türk varlığını savunmak için seve seve can veren 2000'e yakın şehit Kıbrıs Türkü , 500'e yakın şehit Mehnetçikle tüm şehitliklerde yan yana yatıyor.

Hepsi Türk Ulusunun evlatlarıdır.

Bu şehitlerimizi "SİZ VE BİZ" diye ayırmaya kalkmak kardeşler arasına nifak sokmak değilse nedir?

" Gelene ağam, gidene paşam demeye alışkınsınız" dediniz

Ne kadar ayıp!

Kıbrıs Türk Halkı gelene ağam, gidene paşam" deseydi, 200 yıldır MEGALİ İDEA, ENOSİS, YUNAN YAYILMACILIĞI, RUM HAKİMİYETÇİLİĞİ VE RUM HEGEMONYACILIĞINA karşı direnmez, Kiliseye boyun eğer, vaftiz olur, asimile olur, yok olurdu.

Dediğiniz gibi olsaydı, Kıbrıs Türkü 27-28 Ocak 1958'de İngiliz sömürge yönetimine karşı ayaklanmaz, iki günde 8 şehit vermezdi.

Dediğiniz gibi olsaydı, 1963-1974 döneminde sıkıştırıldığımız ada toprağının yüzde 3'ündeki gettolarda, Erenköy'de, Baf'ta, Limasol'da, Gazimağusa'da, İskele'de, Lefkoşa'da kuşatma altında, açlık, yokluk ve sefalet içinde bayrağımızı gönderde tutmaz, 103 köyümüzün işgal edilmesine, 35 bin insanımızın göçmen olup çadırlarda, ağıllarda, mağaralarda yaşamasına karşın, Ruma karşı direnmeye devam etmez, teslim olur , 1974 Barış Harekatı'na zemin yaratmaz, ve Kıbrıs çoktan bir Yunan adası olurdu.

Vazgeçin kardeşliğimizi darbeleyen bu ayrıştırıcı, bölücü, düşmanca söylemlerden..

Bu adada Türklüğü korumak için, 1969'da daha lise 1. Sınıf öğrencisi iken, 15 yaşında eline silah alıp mevziye giren, 20 yaşımda 1974 Barış Harekatına katılıp Gazi olan Anavatan sevdalısı mukavemetçi, TMT'ci bir Kıbrıs Türkü olarak bu hakaretinizi reddediyor ve size iade ediyorum... Anavatana gönülden bağlı Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçisi olarak, kardeşliğimizi hedef alan bu bölücü ifadeleriniz nedeniyle sizi şiddetle kınıyorum

Bu ayrıştırıcı sözlerinizi geri alın ve mukavemetçi Kıbrıs Türklerinden, şehitlerimizden, gazilerimizden derhal özür dileyin!"