Denver Nuggets tarihinde ilki yaşadı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Batı Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan Denver Nuggets, Los Angeles Lakers ile karşı karşıya geldi.

3-0 üstün olduğu final serisinin 4. maçında konuk olduğu Los Angeles Lakers’ı 113-111’lik skorla yenen Denver Nuggets, tarihinde ilk kez NBA finaline çıktı.

Nuggets'ın all-star yıldızı Nikola Jokic, 30 sayı, 14 ribaund ve 13 asistle triple-double yaparak galibiyette büyük rol oynadı.

Play-off’larda 8. kez triple-double yapan 28 yaşındaki Sırp pivot, NBA play-off’larında en çok triple-double yapan oyuncu olarak tarihe geçti. Jokic ayrıca, konferans finalinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün de sahibi oldu. Konuk ekipte Michael Porter Jr. 15 sayı ve 10 ribaund, Jamal Murray 25 sayı, Aaron Gordon da 22 sayı kaydetti. Lakers'ta ise LeBron James'in 40 sayı, 10 ribaund ve 9 asisti, Anthony Davis’in 21 sayı ve 14 ribaundu, Austin Reaves’in de 17 sayısı yetmedi.

Denver Nuggets, finalde Boston Celtics - Miami Heat eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Heat'in Doğu Konferansı final serisinde 3-0 üstünlüğü bulunuyor.