Denver’a galibiyeti Jokic’in 46 sayısı getirdi

NBA’de Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in 46 sayı attığı maçta San Antonio Spurs'ü 122-111 yendi.



Spurs'e konuk olan Nuggets, uzatmaya giden maçta Jokic'in 46 sayı, 9 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokluk performansıyla 20. galibiyetine ulaştı.

Batı Konferansı 4'üncüsü Nuggets'ta Michael Porter Jr 28 sayı, 10 ribaunt ve Jamal Murray 13 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 5 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.



Spurs'te ise Harrison Barnes'ın 22 sayı ve Victor Wembanyama'nın 20 sayı, 23 ribauntluk katkısı, sezonun 17. mağlubiyetini önleyemedi.