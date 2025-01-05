Denver’a galibiyeti Jokic’in 46 sayısı getirdi

Kaynak: AA
Denver’a galibiyeti Jokic’in 46 sayısı getirdi

NBA’de Denver Nuggets forması giyen Nicola Jokic bir kez daha yıldızlaştı. Sırp oyuncu, San Antonio Spurs’ü mağlup ettikleri maçta 46 sayı kaydetti.

NBA’de Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in 46 sayı attığı maçta San Antonio Spurs'ü 122-111 yendi.

Spurs'e konuk olan Nuggets, uzatmaya giden maçta Jokic'in 46 sayı, 9 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokluk performansıyla 20. galibiyetine ulaştı.

Batı Konferansı 4'üncüsü Nuggets'ta Michael Porter Jr 28 sayı, 10 ribaunt ve Jamal Murray 13 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 5 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Spurs'te ise Harrison Barnes'ın 22 sayı ve Victor Wembanyama'nın 20 sayı, 23 ribauntluk katkısı, sezonun 17. mağlubiyetini önleyemedi.

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