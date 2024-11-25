Deok-No Yun şampiyonluğunu geri aldı

Güney Kore’nin Seul kentinde düzenlenen maçta eski şampiyon Deok-No Yun (9-2, 7 KO), Japon boksör Tyson Koki’yi (17-6-3, 14 KO) etkileyici bir şekilde mağlup ederek WBO Asya Pasifik süper orta sıklet kemerini geri kazandı. İlk karşılaşmalarında Koki, Yun’u çarpıcı bir şekilde nakavt ederek kemeri ele geçirmişti. Ancak Yun, rövanşta bu mağlubiyetin izlerini silmek için kararlıydı.

KARARLI BAŞLANGIÇ VE EZİCİ BASKI

Haziran ayında yapılan ilk maçta, Koki’nin sol yumruğu Yun’u birinci rauntta yere sermiş ve mücadele Koki’nin lehine sonuçlanmıştı. Ancak bu kez Yun, stratejik bir yaklaşımla maça başladı. Rakibini her rauntta köşeye sıkıştırarak puan topladı ve üstünlüğünü giderek artırdı. Yedinci rauntta Yun’un baskısı Koki’yi tamamen savunmasız bıraktı ve Japon boksörün köşesi, havlu atarak mücadeleyi sonlandırdı. Kanlar içinde kalan Koki, raunt sonrasında dakikalarca yerde kaldı.

ALT KART MAÇLARI VE GELECEK VADEDEN YETENEĞİYLE SHİM

Gecenin bir diğer dikkat çeken maçında, Güney Koreli tüy sıklet boksör Ha-Nok Shim (12-2, 5 KO), Özbek rakibi Khusniddin Marimov’u (4-3-1, 2 KO) ilk ve onuncu rauntlarda yere sererek boşta olan Kore Ulusal Tüy Sıklet Kemerini kazandı. 10 raunt boyunca üstün bir performans sergileyen Shim, oybirliğiyle galip ilan edildi (97-91, 98-90, 98-90). WBO AP denetçisi Leon Panoncillo, Shim’in el hızını ve yeteneğini övgüyle değerlendirdi.