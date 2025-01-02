Deplasman sorunu Şenol Güneş’in başını ağrıtıyor. 8 maçı kazanamadılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Deplasman sorunu Şenol Güneş’in başını ağrıtıyor. 8 maçı kazanamadılar

Trabzonspor’da sezonun ikinci yarısı için geri sayım sürerken deplasman sorunu Teknik Direktör Şenol Güneş’in başını ağrıtıyor. Bordo mavililer sezonun ilk yarısında çıktığı 8 deplasman maçında galibiyet alamadı. Güneş, deplasmanlarda kazanmak için yeni formüller üretiyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk kez sezonun ilk 8 deplasman maçını galibiyetsiz tamamladı. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor'a konuk olacak bordo-mavililer, dış saha kabusunu tersine çevirmek istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, 146 gündür süren deplasman hasretini sona erdirmek için teknik ve mental yönden önemli adımlar atıyor.

Şenol Güneş, Trabzonspor'un deplasman başarısızlıklarının temelinde yatan defansif zafiyetlerle ilgili çözüm yolları üzerinde duruyor. Savunmadaki bireysel ve takım hataları, dış sahada rakiplerin kolayca gol bulmasına neden olurken, bu süreçte rakip filelerin yalnızca 7 kez havalandırılması sebebiyle de ön bölgede daha çok üretebilen bir takım oluşturmasını hedefleniyor. Tecrübeli teknik adamın önem verdiği konuların başında ise motivasyon geliyor. İç saha atmosferinden uzak karşılaşmalar için Şenol Güneş, takımın temposu ve hızı üzerinde duruyor.

Trabzonspor'un bu sezon deplasmanlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0
Eyüpspor: 0 Trabzonspor: 0
Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0
Atakaş Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1
Göztepe: 2 - Trabzonspor: 1
Çaykur Rizespor: 3 - Trabzonspor: 1
Corendon Alanyaspor: 2 - Trabzonspor: 1
Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3

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