Deplasmanda sekiz ay sonra gelen galibiyet. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Küme potasındaki Karadeniz ekibi olan, Bitexen Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Yamak, günlerdir taraftarlarını ısrarla maça çağırıyordu. Niye? Çünkü; takımı için önemli bir 90 dakika ve kümede kalabilme umudunun devam etmesi gereken bir maçtı.

Çotanak Stadyumu’nda 21 bin kişilik tribün koltukları resmen ‘tükendi’ görünüyor ama tribünlerde boşluklar vardı. Anlaşılan kombine sahiplerinin bir bölümü, bu önemli geceyi ‘es’ geçmiş… Kardeşim Yeşil Beyazlı bir taraftar olarak sen takımına bugün o desteği vermeyeceksin de ne zaman vereceksin?

Trabzonspor takımı son haftalarda Trabzonspor gibi oynamaya başlamış, seni yenebilecek gücü var kesin. Üstelik önemli oyuncuları da eksik. Sen, 12’ nci adam olarak küme mücadelesi veren takımını böyle bir haftada yalnız bırakıyorsun. O zaman tribünlere gelip desteğini veren Giresunsporlu taraftarlara saygın nerede? Ne yapacaktı yani? Trabzonspor gelip sana yatacak mıydı? Böyle bir maçta gelip tribünlerini ful dolduracaksın arkadaş, dolduracaksın!

Çotanakların intihar teşebbüsüydü! Gönülden dilerim kümede kalırlar. Hem de Samsun ve Rize, Süper Lige çıkmışken…

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Orta hakem Arda Kardeşler’in düdüğüyle, Trabzonspor gözle görülür bir şekilde oyuna hakim oldu. Adeta oltayı ev sahibin yarı alanına salladı. Misinasının ucundaki dörtlü kancaya da travlayı taktı ve kancaya vuracak lüferleri beklemeye başladı.

Bu işi iyi getiren Hakan Keleş’ten sonra İrfan Buz’un, Giresun ekibinin teknik adamı olarak bu maçta mutlak galip gelmek istemesi yetmedi sadece.

Bordo Maviler, ilk yarıda özellikle Umut, Trezeguet, Bardhi ve Bakasetas ile rakip kaleyi yoklamaları gelecek gollerin sinyalleri oldu. Önce Umut, arkasından Bardhi‘nin bu sezonki 6 ncı golleri, ilk 45 dakikayı deplasmanda 2-0 önde bitirmelerini sağladı.

Yeşil Beyazlılar’ın yine bu yarıda; Serginho, Bajic ve Alper ile konuk ekibin kalesini arada bir kontrol etmeleri oldukça cılız kaçtı. Hatta Uğurcan, oyunda kaldığı sürede! bu sezon ki deplasmanlarda en rahat maçını geçirdi diyebilirim. Kale içinde orta şekerli bir kahvesi eksikti o kadar!

Trabzonspor’un 21 kişilik kadrosunda Doğucan yer bulamazken, sol diz ön çapraz bağlarında çok ciddi bir sakatlık süreci yaşayan Dorukhan, 270 gün sonra takımın kadrosunda yer alması onun adına da takımı adına da sevindirici bir gelişmeydi.

Denswil, A.Parmak, Yusuf, Gbamin’in sakatlıklarına bu hafta da Gomez ve A.Ömür eklenince, Karadeniz ekibi bu 6 oyuncuyu gelirken tesislerde bıraktı.

Ev sahibinin 2 eksiği ise A.Perez ile Faustin idi.

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İkinci yarıda da, deplasmana gelen Bordo Mavili taraftarları güney kale arkasında arkasına alarak oyunu forse eden son şampiyon, yine Umut ile 3’ ncü golünü bulurken, Umut gol sayısını 7’ye yükseltmiş oldu. Bu gol Çotanakların beraberlik umutlarını bir başka bahara bırakırken, ardından gelen Bakasetas’ın penaltı golü de Yunan oyuncunun da 7’nci golü olarak hanesine yazıldı. Bu gol aynı zamanda böylesine bir skoru beklemeyen Giresunsporlu taraftarların yavaş yavaş tribünleri üzgün bir şekilde terk etmeye başlamasına da neden oldu.

Sıcak gecenin 61’ nci dakikasında bir sakatlık geçiren kaptan Uğurcan, yerini Taha Tepe’ye bıraktı. Trabzonspor, bu gece en iyi deplasman performanslarından birini sergiledi dersem bana katılırsınız sanırım. Ne yalan söyleyeyim Giresunspor’u bu kadar kötü ve isteksiz beklemiyordum.

İkinci yarıda oyuna giren Trabzonspor‘un eski oyuncularından Giresunsporlu Faruk Can Genç’in şık golü ve Bajic’in kafa vuruşu ile gelen gol, bence gecenin Giresunspor’a tek tesellisi olan amortileriydi!

Bu 90 dakikanın enteresan bir tarafı da; Bordo Mavililer, tam 8 ay sonra bir deplasmanda galip geldi. En son Kayserispor'u, Kayseri'de geçen yılın ekim ayında 2-1 mağlup etmişlerdi.

Diyeceğim şudur ki; bu kadronun önemli isimleri gitmez ise Nenad Bjelica, Trabzonspor’a fazla değil nokta atışlı 4 iyi oyuncu transfer etsin. Bu takım seneye zirveye oynar.