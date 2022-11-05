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Derbide Beşiktaş nasıl kazanır

Zorlu derbide Beşiktaş taraftarı takımının kazanmasını istiyor...

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 18:24
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Deplasmanda Galatasaray karşısında Beşiktaş nasıl kazanabilir sorusuna cevaplar detaylarda

Derbide Beşiktaş nasıl kazanır
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Süper Lig'in 13. haftada Beşiktaş, Galatasaray'ı konuğu olacak. Valerien Ismael ile yollarını ayırıp, Şenol Güneş ile yeni bir döneme giren siyah-beyazlılar ezeli rakibini mağlup ederek hem moral kazanmak, hem de şampiyonluk iddiasını ortaya koymak istiyor.

Valerien Ismael döneminde özellikle Süper Lig'in ilk haftalarında rakiplerini boğan ve skoru erken elde eden Beşiktaş, ikinci yarılarda oyundan düşmesi ile eleştirilmişti. Ismael döneminin son maçında Beşiktaş'ı mağlup eden Hatayspor'da da teknik direktör Volkan Demirel, Beşiktaş'ın ikinci yarıda oyundan düşeceğini bildiklerini söylemişti. Siyah-beyazlılar, Galatasaray karşısında özellikle ikinci yarıda sıkıntı yaşamak istiyorsa, derbide bu duruma çözüm bulmak zorunda.

Beşiktaş, kritik derbiye kaleci konusunda sıkıntılı olarak geliyor. Siyah-beyazlılarda sezona başlayan teknik direktör Valerien Ismael, kaleyi ilk olarak Ersin'e emanet etmişti. Ardından Ersin'in yeni sözleşme imzalamadığı haberleri çıkarken, o dönem eldivenleri genç kalesi Emre Bilgin devralmıştı. Ersin yeni kontrat yapmasının ardından yeniden kaleye dönerken, kaleyi bulan şutların gol yüzdesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta göreve gelmesinin ardından ilk maçında kalede Mert Günok'a görev verdi. Mert, Ersin'e göre tecrübesiyle ön plana çıksa da, ağır bir sakatlıktan sonra Galatasaray deplasmanında göstereceği performans soru işaretlerini de beraberinde getiriliyor.

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