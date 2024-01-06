Depolarda saklanacak ürünlere verilecek destekler açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan lisanlı depolar açıklaması. Lisanslı depolarda saklanacak ürünlerin desteklenmesiyle ilgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÜRÜNLER TEK TEK AÇIKLANDI

Tebliğe göre, depolarda muhafaza edilecek olan Buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, çeltin için ton başına verilecek destek 6 lira olarak açıklandı.Mercimek, nohut, fasulye, soya fasulyesi için bu rakam 8 lira olarak belirlendi. Ayçiçeğinde ise depo desteği 10 lira olarak tespit edildi. Fındık, zeytin ve zeytinyağı için verilen destek ise 15 lira olarak açıklandı. Pamukta destek 15 lira antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru kayısı için 30 lira destek verilecek.

NAKLİYE ÜCRETİ VE ANALİZ DESTEĞİ DE VERİLECEK

Tarımsal ürünlere ton başına 25 ile 100 lira arasında nakliye ücretiyle birlikte 6 ile 50 lira arasında da analiz desteği sağlanacak. Kira destekleri 2023 yılı hasat dönemi için en azla altı ay süreyle tarımsal örgütlere verilecek.