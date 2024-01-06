Depolarda saklanacak ürünlere verilecek destekler açıklandı

Kaynak: AA
Depolarda saklanacak ürünlere verilecek destekler açıklandı
Lisanslı depolarda muhafaza edilecek tarım ürünleri için ton başına verilecek desteklerin kaç lira olacağı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan lisanlı depolar açıklaması. Lisanslı depolarda saklanacak ürünlerin desteklenmesiyle ilgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÜRÜNLER TEK TEK AÇIKLANDI

Tebliğe göre, depolarda muhafaza edilecek olan Buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, çeltin için ton başına verilecek destek 6 lira olarak açıklandı.Mercimek, nohut, fasulye, soya fasulyesi için bu rakam 8 lira olarak belirlendi. Ayçiçeğinde ise depo desteği 10 lira olarak tespit edildi. Fındık, zeytin ve zeytinyağı için verilen destek ise 15 lira olarak açıklandı. Pamukta destek 15 lira antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru kayısı için 30 lira destek verilecek.

NAKLİYE ÜCRETİ VE ANALİZ DESTEĞİ DE VERİLECEK

Tarımsal ürünlere ton başına 25 ile 100 lira arasında nakliye ücretiyle birlikte 6 ile 50 lira arasında da analiz desteği sağlanacak. Kira destekleri 2023 yılı hasat dönemi için en azla altı ay süreyle tarımsal örgütlere verilecek.

Son Haberler
Gazze'de can kaybı 22 bin 722’ye çıktı Dünya
Gazze'de can kaybı 22 bin 722’ye çıktı
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızını transfer ediyor Spor
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızını transfer ediyor
Kurye 'taciz' mesajı attı kargo şirketi cezayı yedi Gündem
Kurye 'taciz' mesajı attı kargo şirketi cezayı yedi
Turkovac aşısını üreten firmaya verilen milyarlar! Yazarlar
Turkovac aşısını üreten firmaya verilen milyarlar!
Mahkeme TRT’ye ‘Kameraları kaldırın’ dedi Gündem
Mahkeme TRT’ye ‘Kameraları kaldırın’ dedi
Genç fikirleri Akbank Düşünce Kulübü ödüllendirdi Ekonomi
Genç fikirleri Akbank Düşünce Kulübü ödüllendirdi
Ağız kokusu çekenlere müjde! Sırrı hem kabuğunda hem bu besinde Sağlık
Ağız kokusu çekenlere müjde! Sırrı hem kabuğunda hem bu besinde