Deportivo küllerinden doğuyor



​Deportivo La Coruna, İspanya futbolunun en alt liglerine kadar düştü; fakat "Deportivismo" olarak bilinen o derin duygusal bağ, kulübün tekrar yükselmesine zemin hazırladı. BBC'ye konuşan kulübün CEO'su Massimo Benassi, Deportivo'nun her jenerasyonun birbirine aktardığı bir miras olduğunun altını çiziyor. "Depor'un tutkusu anne-babalardan çocuklara geçiyor; en kötü zamanlarda bile yanımızdaydılar, şimdi yeni bir hikaye başlıyor," diyor Benassi.

Bu ruh, Deportivo'nun üçüncü ligde bile La Liga seviyesinde seyirci çekmesini, eski futbolcuların düşük maaşlarla geri dönmesini sağladı. Lucas Perez’in, kulübüne dönmek için maaşının %90'ını kabul etmesi ve bonservisinin yarısını ödemesi buna bir örnek. Kulübün genç yeteneklerle devam eden bu aidiyet duygusu, genç Arsenal oyuncusu Charlie Patino’nun da tercihlerini etkiledi.

Küllerinden Doğan Kulüp

Deportivo’nun "Süper Depor" yılları 1990’ların başında başlamış ve 2000'deki La Liga şampiyonluğuyla doruğa ulaşmıştı. Efsanevi oyuncularla donatılmış bu takım, İspanya’da bir rüya takıma dönüşmüş, tüm futbolseverlerin sevgisini kazanmıştı. Ancak ekonomik zorluklar kulübün gerilemesine neden oldu. 2011'de ikinci lige düşen kulüp, yıllar içinde üçüncü ve dördüncü liglere kadar geriledi.

Kulüp, dört yıl süren alt lig mücadelesinden sonra Barcelona B karşısında elde ettiği zaferle yeniden ayağa kalktı. Taraftarlar, 31 bin 833 kişilik Riazor stadını doldurup coşkulu bir şekilde takımlarının yükselişini kutladı. Bu zafer, Deportivo tarihinin en zorlu dönemlerinden birinde gelen bir rahatlama anıydı. "O an, her şeyden çok bir rahatlama duygusuydu," diyor Ballesta.

Yeni Bir Başlangıç: Ekonomik Güçlenme ve Altyapı Yatırımları

2020 yılında İspanyol bankası Abanca, kulübün çoğunluk hissedarı olarak ekonomik yükü hafifletme yoluna girdi. 2024 itibarıyla Deportivo, borçsuz bir geleceğe adım attı. Bu yaz, kulüp finansal istikrarı, altyapıyı ve genç yetenekleri geliştirme hedefini içeren bir strateji planı duyurdu. Plan kapsamında, Tottenham Hotspur Stadı'nı tasarlayan Populous firması ile yeni bir antrenman merkezi inşası üzerinde çalışılıyor.

Benassi’ye göre, altyapı geliştirme ve genç yetenekleri bulup yetiştirme konusunda yerel okullarla işbirliği yapmak büyük bir önem taşıyor. Şu anda A takım oyuncularının %25'inin altyapıdan yetişmesi bu stratejinin doğruluğunu gösteriyor. Ayrıca, kulübün efsanevi stadı Riazor, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlar arasında yer alabilir.

Deportivo, şehirle olan bağını, şehir değerleriyle harmanlayan bir "aile" olarak tanımlanıyor. Bu aidiyet duygusu, gençlere Deportivo'nun yalnızca bir kulüp olmadığını, bir yaşam felsefesi ve bir aile olduğunu öğretiyor.