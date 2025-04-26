Deprem anı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına böyle yansıdı

İstanbul Boğazını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü deprem anında beşik gibi sallandı.



23 Nisan günü saat 12.49’da İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, şehirde paniğe neden oldu. 13 saniye süren sarsıntıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Deprem anı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kameranın şiddetli şekilde sallandığı görülürken, köprü üzerindeki araçların deprem sırasında duraksamadan yollarına devam ettiği dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un ana ulaşım aksı konumundaki D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda da herhangi bir sorun olmadığını kaydetmişti.