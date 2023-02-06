Gaziantep'te deprem anı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş dahil 10 ilde yıkıma sebep oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler deprem süresinin uzunluğunu ve etkisini gözler önüne serdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde depremin 1 dakika 30 saniyeden fazla sürdüğü görüldü.

Depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Uluslararası yardım çağrısı da yaptıklarını belirten Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Bu açıdan şu andaki son durumumuz bu." dedi.