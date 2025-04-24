Deprem anında hayrete düşüren görüntü! Temizliğe devam eden kadın şaşkınlık yarattı

İstanbul’da yaşanan deprem sırasında bir kadın, evinin camlarını temizlemeye devam ederek görenleri hayrete düşürdü. Beylikdüzü’nde yaşanan o anlar, sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündeme geldi. Görüntülerde, yüksek bir binada önlem almadan cam silen kadın, deprem anında işine ara vermeden devam ettiği görüldü.

O anlar sokakta bulunan vatandaşlar tarafından kayıt altına alınırken görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. Vatandaşların büyük bölümü günü ve geceyi sokakta geçirmeyi tercih etti.