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Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı? Depremden önce hangi önlemler alınabilir?

Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,4’lük depremle sarsıldı. Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem 10 ilde daha hissedilirken deprem anında ve sonrasında doğru hareket edilmesi gerekiyor. Peki, Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı? Depremden öncesi hangi önlemler alınabilir?

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 12:27
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Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı? Depremden önce hangi önlemler alınabilir?

Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı? Depremden önce hangi önlemler alınabilir?
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Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri içeren bilgileri sizler için derledik. Peki, Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı? Depremden öncesi hangi önlemler alınabilir?

Kahramanmaraş'ın Pınarcık ilçesi olan 7,4'lük gerçekleşen depremin etkisi 10 ilde ve komşu ülkelerde de hissedildi. Peki, deprem anında ve sonrası ne yapmak gerekiyor?

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) sayfasındaki bilgileri sizler için derledik.

DEPREM SONRASINDA NELER YAPILMALI?

- Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

- Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

- Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının

- Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun.

- Yolları, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri ve acil yardım araçları için boş bırakın.

KAPALI ALANDAYSANIZ;

- Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin.

- Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapılması gerekenler yapılmalıdır.

AÇIK ALANDAYSANIZ;

- Hasarlı binalardan ve enerji nakil hatlarından uzak durun.

- Önce yakın çevrenizde acil yardıma gerek duyanlara yardım edin.Sonra mahalle toplanma noktanıza gidin.

YIKINTI ALTINDA MAHSUR KALDIYSANIZ;

- Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayın.

- Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutun.

- El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle varlığınızı duyurmaya çalışın.

-Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız. Ancak enerjinizi kontrollü kullanın.

DEPREM ÖNCESİ HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

- Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durunuz.

- Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, baş ve enseyi koruyacak şekilde KAPAN, düşmemek için sabit bir yere TUTUN hareketini yapın. Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın.

- Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerinize düşecek her tür eşyadan uzak durun.

-Size yakın çok sağlam ve yüke dayanıklı bildiğiniz bir kapı değilse, kapıyı kullanmayın. Çoğu iç mekan kapısı basitçe inşa edilmiştir ve sizi korumaktan uzaktır.

-Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın. Sarsıntı bitene kadar içeride kalın, ancak sarsıntı bitince dışarı çıkmak güvenlidir. Sarsıntı sırasında binayı terk etmeye çalışmayın.

-Balkona çıkmayın.

-Asansör kullanmayın.

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