Deprem araştırmasında acı gerçek ortaya çıktı: Yöneticiler bile şaştı kaldı

NG araştırma, vatandaşların depreme karşı aldığı önlemleri araştırmak için anket yaptı. 1475 kişi ile internet üzerinden yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Buna göre, deprem anında yapılması gerekenleri televizyonda uzmandan dinleyenlerin oranı yüzde 49, araştıranların oranı ise yüzde 27 odu. Ankete katılanların yüzde 19’u eğitime katıldığını belirtirken yüzde 9’u ise “bilgim yok” dedi.

Katılımcılara ayrıca yaşadıkları evin depreme ne kadar dayanıklı olduğunu soruldu. %47’si evinin deprem yönetmeliğine uygun olduğunu düşünürken, %9’u evinin depreme dayanıklı olmadığını düşünüyor. %19’u evinin deprem yönetmeliğine uygun olduğunu fakat dayanıklı olduğunu düşünmediğini belirtti. Kalan kişiler ise bu konu hakkında bir bilgiye sahip olmadığını söylüyor. ”Bilmiyorum” cevabını verenlerin oranı ise %25.

4 KİŞİDEN BİRİNİN EVİNİN YAKININDA DEPREM TOPLANMA ALADI YOK

Anketteki çarpıcı sonuçlardan biri de deprem toplanma alanları ile ilgili oldu. Katılımcıların yüzde 56’sı evlerinin yakınında deprem toplanma alanı olduğunu belirtirken yüzde 25’i ise toplanma alanı olmadığını söyledi. Katılımcıların yüzde 19’u ise bilmediğini söyledi.

NG Aştırma’nın yaptığı ankete katılanlar binalarının depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda çarpı veriler paylaştı. Katılımcıların %23’ü testin yapıldığını ve binalarının dayanıklı çıktığını belirtirken, %2’si yapıldığını ve binalarının dayanıklı olmadığını söyledi. %37’lik bir oran binaları için böyle bir testin yapılmadığını ifade ederken, %38’lik oran bu konu hakkında bilgi sahibi değil.

DEPREM YAŞAMA OLASILIĞINA “KADER” DEDİLER

Ankette en çarpıcı kısım ise “Deprem yaşama olasılığını kader ile bağdaştırıyor musunuz?” sorusu oldu. Katılımcıların yüzde 55’i kişi deprem yaşama olasılığını kader olarak görüyor. %45’lik kesim ise depremi kader ile bağdaştırmadığını belirtti.

İnsanlara deprem anında yapacakları ilk hareketin ne olduğunu sorulduğunda katılımcıların yarısı devrilmesi zor bir eşyanın yanında hayat üçgeni oluşturacağını belirtti. %18’i cenin pozisyonunda depremin geçmesini bekleyeceğini söylerken, %10’luk kesim bulunduğu yerdeki diğer insanların yanına koşacağını ifade etti.