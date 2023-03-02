Deprem bilimci Ahmet Ercan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim tweetini sildi

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşeceğini açıkladı. Ercan daha sonra yaptığı paylaşımı sildi.

Sosyal medya üzerinden depremle ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılan Ercan, görüşmeyi şöyle duyurdu:

“Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan 3 Mayıs Cuma 14.30’da Dolmabahçe Çalışma İşliğinde deprem konusunda bilgi alışverişinde bulunmak üzere buyur etti. Gidip deprem görenlerin yakınmaları, ülkemizi sendeleten bu kıranla (afetle) nasıl baş edeceğimiz konusunda kendisini bilgilendireceğim.”

PAYLAŞTI, SİLDİ

Kısa süre sonra Erdoğan'la görüşeceğine dair paylaşımını silen Prof. Dr. Ercan, görüşmenin iptal olup olmadığına ya da tweeti neden kaldırdığına ilişkin açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten Elazığ'da gözaltına alınan Ercan, Malatya'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan Ercan, savcılık sorgusunun ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ercan sosyal medya hesabından serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı. Ercan paylaşımında, "Benim güzel ülkemin güzel insanları. Dayanışmanız için çok sağ olun. Sizinle kıvanç duyuyorum. 05.30'da Tunceli'ye geldim" dedi.