Deprem bilimciler birbirine girdi. Deprem bilimi dersi bile almamış sözde bir deprem bilimci. Yer yerinden oynayacak

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür dün Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda 17 Ağustos depreminden 6 gün önce 11 Ağustos 1999 güneş tutulmasını hatırlatarak 25 Ekim’de de güneş tutulması beklendiğine dikkat çekmişti.

Bu yılın ikinci Güneş tutulması 25 Ekim’de meydana gelecek. TÜBİTAK'ın "Gök Olayları Yıllığı"na göre 25 Ekim'deki parçalı güneş tutulması Türkiye'den de izlenebilecek. Güneş tutulması-deprem ilişkisiyle ilgili takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan yer bilimci Prof. Naci Görür, 17 Ağustos 1999 Depremi'nden önce gerçekleşen Güneş tutulmasını hatırlattı.

"BARDAĞI TAŞIRAN SU DAMLA OLABİLİR"

Konuyla ilgili açıklamalarında Görür, "Kimi takipcilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa diyorlar. Ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir. Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz. Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir. Sevgiyle." ifadelerini kullandı.

"DEPREM BİLİMİ DERSİ BİLE ALMAMIŞ SÖZDE BİR DEPREM BİLİMCİ"

Görür’ün bu açıklamalarına bir diğer deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Twitter hesabından tepki gösterdi. Ercan, Görür’ün “deprem bilimi dersi bile almamış sözde bir deprem bilimci” olduğunu söyledi. Görür’ün açıklamalarının siyasi kandırma yarışı olduğunun altını çizen Ercan, “kanıtlanmamış bilgi bilim değildir” diyerek deprem olacağı tartışmalarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın açıklamaları şu şekilde:

Deprem bilimi dersi bile almamış sözde bir deprem bilimci. Bir siyasi gibi kandırma yarışında! Yok İzmir'e her an, en az 7 büyüklüğünde deprem olurmuş, yok İstanbul’da 400 bin ev yıkılırmış, yok güneş tutuluyor deprem olacakmış. Kanıtlanmamış bilgi bilim değildir. Ah sözde basın!