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  • Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıld

Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yıkılmayan Elbistan Belediyesi binası hasarlı olduğu gerekçesiyle içindeki binlerce resmi evrak çıkarılmadan yıkıldı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 23:36
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Deprem bölgesi Elbistanda kaldırılmayı bekleyen enkazlar duruken Belediye binası içindeki evraklarla yıkıldı

Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
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Elbistan'da depremin ardından yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken, iş makinaları birbiri ardına yaşanan iki büyük depremin ardından ayakta kalmayı başarmış belediye başkanlığı binasına gitti ve belediye binası apar topar kepçelerle yıkıldı.

Depremi az hasarlı olarak atlatan Elbistan Belediyesi binası içindeki resmi evraklar taşınmadan yıkıldı.

Gazeteci Murat Ağırel, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ikinci üssü olan Elbistan'da belediye binasının az hasarlı olmasına rağmen yıkıldığını açıkladı. 

Ağırel, "Elbistan Belediye Binası yıkılmamış olmasına rağmen hasarlı olduğu gerekçesi ile yıkıldı. Binlerce resmi evrak mevcut. Resmi evraklar neden enkaz altında?" dedi. 

Ağırel, yıkılan belediye binasının önünden çektiği videoda, "Enkaz çalışmaları bitmeden, yıkım çalışmaları başlamadan bu hale getirilmiş. Nedenini bilemiyoruz ama tahmin edebiliyoruz. Binlerce evrak.. Buralar tahliye edilmeden, resmi evraklar taşınmadan, bunların hangi düşünceyle yapıldığını maalesef biz bilemiyoruz ama tahmin edebiliyoruz. Bunların hesabı verilecek. Türk halkının ve kamuoyunun bilgisine ve takdirine bırakıyoruz" diye konuştu.

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