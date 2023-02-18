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Ecem Erkek'ten duygusal satırlar. Seninle böyle tanışmak istemezdim Hatay

Şimdilerde Güzel Günler adlı dizide izlediğimiz Ecem Erkek, sosyal medya hesabından Hatay'a dair duygusal bir paylaşımda bulundu. Erkek, satırlarını 'çok üzgünüm' sözleriyle bitirdi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 22:00
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Deprem bölgesi Hataydan paylaşımda bulunan Ecem Erkekten duygusal satırlar

Ecem Erkek'ten duygusal satırlar. Seninle böyle tanışmak istemezdim Hatay
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Güldür Güldür adlı programda canlandırdığı Naime tiplemesiyle milyonlarca insan tarafından tanınan bir isim haline gelen oyuncu Ecem Erkek, şimdilerde Güzel Günler adlı dizide rol alıyor.

Sosyal medya hesabından takipçileriyle yakın bir etkileşim halinde olan Ecem Erkek bu defa Kahramanmaraş merkezli depremin ağır hasar yarattığı Hatay'a dair paylaşımda bulundu.

"KÜLLENMESİ ZOR, UZUNCA BİR SÜRE YANACAK"

Bir depremzedenin ısınmak için yaktığı ateşin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Ecem Erkek, bu kare üzerinden depremin sadece fiziksel değil duygusal etkilerini de anlattığı bir not düştü:

"Şehrin ortasında tam da böyle bir ateş var. Küllenmesi zor, uzunca bir süre yanacak, yakacak belli. Seninle böyle tanışmayı istemezdim Hatay!

İsterdim ki ayrıldığımda aklımda sadece o usulca süzülüp giden Asi nehri kalsın. Saatlerce yediğim müthiş yemekleri, o yemekleri yapan o güzel insanları anlatayım.

Ama şimdi aklımda kalan seninle ilgili tek şey yalnızlığın. Çok üzgünüm."

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