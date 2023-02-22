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Deprem bölgesinde 300'den fazla hayvan tedavi edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesinde hizmet veren geçici kliniklerde 50'si enkaz altından kurtarılan, 300'den fazla hayvanın tedavi edildiğini, sahipsiz hayvanlar için 50 ton yaş ve kuru mama bırakıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 12:58
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Deprem bölgesinde 300'den fazla hayvan tedavi edildi

Deprem bölgesinde 300'den fazla hayvan tedavi edildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), depremden etkilenen bölgelerde bulunan sahipsiz hayvanları yemleme faaliyetlerini sürdürürken enkazdan yaralı olarak kurtarılan kedi, köpek gibi hayvanlar için de tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Depremin yaralarını ivedilikle sarmak için harekete geçen DKMP Genel Müdürlüğü Şanlıurfa, Adana ve Malatya bölge müdürlükleri aracılığıyla içinde muayene odası ve röntgen ünitesi bulunan geçici veteriner kliniklerinde yaban hayvanlarının yanı sıra evcil hayvanları da tedavi ediyor. DKMP Genel Müdürlüğü ile Veteriner Hekimleri Odası iş birliğinde yürütülen çalışmalarda, DKMP Genel Müdürlüğü'nden veteriner hekimler görev yapıyor. Hizmet veren geçici kliniklerde şu ana kadar 50'si enkaz altından kurtarılan 300'den fazla hayvan tedavi edildi. Durumu ağır olan hayvanlar ise ilk müdahalenin ardından tedavilerinin sürdürülebilmesi için en yakın barınağa sevk edildi" denildi.

Geçici kliniklerde arama kurtarma çalışmaları esnasında yaralanan 44 köpeğe müdahale edildiği belirtilerek, "Sadece Adıyaman ilinde sahipli ve sahipsiz olmak üzere 81 köpek, 93 kedi ve farklı türde kuşları da tedavi eden ekipler, 14 cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Tedavi çalışmaları kapsamında gerekli durumlarda hayvanların röntgeni çekilirken, alçılı bandaj uygulaması ve kan tahlilleri de yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Yaklaşık 50 ton yaş ve kuru mamanın farklı noktalara bırakılarak sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacının karşılandığı kaydedilen açıklamada, evcil hayvanı için yem ve mama talebinde bulunan vatandaşlara da destek verildiği bildirildi.

(Kaynak: DHA)

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