Deprem bölgesinde korkutan görüntü. Ay'ın çevresinde oluştu
Deprem bölgesinde korkutan görüntü. Ay'ın çevresinde oluştu
Depremin vurduğu Hatay ve çevresinde gökyüzünde 'Ay halkası' ortaya çıktı. Görüntüleriyle paylaşılan Ay'ın çevresindeki beyaz halka, sosyal medyada gündem olurken herkes bu halkanın ne anlama geldiğini merak etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ve Elazığ'da depremzede vatandaşlar, Ay'ın etrafındaki halkayı fotoğrafladı.
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Yeni bir deprem olacağı hissine kapıldıklarını belirten vatandaşların gördüğü Ay'ın etrafındaki çember sosyal medyada da gündem oldu. Yaşanan durumun bir doğa olayı olduğu ve Ay halesi olduğu anlaşıldı.
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Elazığ'da havanın kararmasının ardından oluşan Ay halesi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
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Bu hale, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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Ay'ın bu halini ilk kez gördüğünü ifade eden Erkan Çalışkan, "Deprem bölgesi olan İskenderun'da yaşıyoruz. İlk defa Ay'ın bu halini gördük.
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İlk başta şaşırdık. Daha sonra internette yaptığımız araştırmalar sonucu mevsimsel olarak böyle olduğunu öğrendik" dedi.
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AY HALESİ NEDİR?
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Yükseklerdeki buz kristallerinin altıgen formu, ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağlıyor. Ay'dan farklı açılarla gelen ışıklar buz kristallerine ulaştıktan sonra kırılarak dairesel halkalar oluşturuyor.