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Deprem bölgesinde korkutan görüntü. Ay'ın çevresinde oluştu

Depremin vurduğu Hatay ve çevresinde gökyüzünde 'Ay halkası' ortaya çıktı. Görüntüleriyle paylaşılan Ay'ın çevresindeki beyaz halka, sosyal medyada gündem olurken herkes bu halkanın ne anlama geldiğini merak etti.

Galeri Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 08:50
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Deprem bölgesinde korkutan görüntü. Ay'ın çevresinde oluştu

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Deprem bölgesinde korkutan görüntü. Ay'ın çevresinde oluştu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ve Elazığ'da depremzede vatandaşlar, Ay'ın etrafındaki halkayı fotoğrafladı.

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Deprem bölgesinde korkutan görüntü. Ay'ın çevresinde oluştu

Yeni bir deprem olacağı hissine kapıldıklarını belirten vatandaşların gördüğü Ay'ın etrafındaki çember sosyal medyada da gündem oldu. Yaşanan durumun bir doğa olayı olduğu ve Ay halesi olduğu anlaşıldı.

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Deprem bölgesinde korkutan görüntü. Ay'ın çevresinde oluştu

Elazığ'da havanın kararmasının ardından oluşan Ay halesi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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Deprem bölgesinde korkutan görüntü. Ay'ın çevresinde oluştu

Bu hale, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Deprem bölgesinde korkutan görüntü. Ay'ın çevresinde oluştu

Ay'ın bu halini ilk kez gördüğünü ifade eden Erkan Çalışkan, "Deprem bölgesi olan İskenderun'da yaşıyoruz. İlk defa Ay'ın bu halini gördük.

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Deprem bölgesinde korkutan görüntü. Ay'ın çevresinde oluştu

İlk başta şaşırdık. Daha sonra internette yaptığımız araştırmalar sonucu mevsimsel olarak böyle olduğunu öğrendik" dedi.

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Deprem bölgesinde korkutan görüntü. Ay'ın çevresinde oluştu

AY HALESİ NEDİR?

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Deprem bölgesinde korkutan görüntü. Ay'ın çevresinde oluştu

Yükseklerdeki buz kristallerinin altıgen formu, ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağlıyor. Ay'dan farklı açılarla gelen ışıklar buz kristallerine ulaştıktan sonra kırılarak dairesel halkalar oluşturuyor.

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Deprem bölgesinde korkutan görüntü. Ay'ın çevresinde oluştu

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Deprem bölgesinde korkutan görüntü. Ay'ın çevresinde oluştu

(Kaynak: İHA)

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