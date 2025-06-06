Deprem bölgesinde bu bayram da buruk geçiyor: Yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Deprem bölgesinde bu bayram da buruk geçiyor: Yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiler

Deprem bölgesinde bir bayram daha buruk geçiyor. Hatay’daki deprem şehitliğini ziyaret eden vatandaşlar yakınları için dua ederek gözyaşları döktü.

Hatay’da depremde yaşamını yitirenlerin yakınları, Kurban Bayramı’nın ilk günü deprem şehitliğine akın etti. Duaların edildiği mezarlıkta, hüzünlü anlar yaşandı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki deprem şehitliği yakınlarını kaybedenlerle dolup, taştı. Yakınlarının mezarlarına çiçek ve şeker bırakan vatandaşlar, dualar edip, gözyaşı döktü.

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Depremde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Mehmet Keleş, “Rabbim nasip ederse, cennette buluşacağız. Duygularımız hala aynı. İlk günkü özlemle buraya geliyoruz" diye konuştu.

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