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Dondurucu havada nasıl giyinmeli

Kalın giyinmek soğuk algınlığını önler, grip ve nezle gibi hastalıklara yakalanma riskini düşürür. Ne yazık ki, kalın giyinmek pekte doğru değil. İşte dondurucu havalarda nasıl giyinilmesi gerektiği…

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 10:44
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Deprem bölgesinde dondurucu havada nasıl giyinmeli

Dondurucu havada nasıl giyinmeli
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Başta grip türleri ve nezle olmak üzere viral hastalıklara yakalanmamız, o virüse maruz kalmamızla ilgili. Bu durumda, soğuk havanın bedenimize girmesiyle gerçekleşiyor. Özellikle deprem bölgesindekilerin de dikkat etmesi gereken o bilgiler şöyle:

VÜCUT ISISI KAFADAN KAYBEDİLİR

Şapka ya da bere kullanmak iyi bir fikir olsa da, vücudumuzun kapalı olmayan tüm bölgelerinden ısı kaybederiz. Kış aylarında şapka, bere gibi aksesuarlar kullanmamızın bir sebebi de, genellikle vücut ısımızı kafamızdan kaybettiğimize dair inanıştır.
Kafamızdan kaybedeceğimiz ısı miktarı; saçlarımızın sıklığı, saç tellerimizin kalınlığı ve soğuk havada kullandığımız enerji miktarı gibi birçok faktörle ilişkilidir. Fakat çocukların kafalarının yüzey alanı yetişkinlerle kıyaslandığında daha büyük olduğu için şapka ve bere kullanmaları daha fazla önem taşır.

SICAK KALMAK İÇİN KAT KAT GİYİNMEK GEREKİR

Kat kat giyinmek; kayak, dağcılık ve kampçılık gibi çeşitli aktiviteler sırasında kendimizi korumamıza ve aktiviteye uyum sağlamamıza yardımcı olsa da; gündelik hayatta sağlıklı malzemelerden üretilmiş, sağlam ve sıcak tutan giysiler, soğuktan korunmak için yeterlidir.

KAPALI HAVALARDA GÜNEŞ KREMİ SÜRMEYE GEREK YOKTUR

Kış aylarında hava genellikle kapalı ve bulutlu olduğu için güneşten gelen AVB ışınlarının etkisi daha zayıf olsa da, UVA ışınlarında anlamlı bir düşüş görülmez. Bu yüzden cilt sağlığınızı korumak için kış aylarında da güneş kremi kullanmayı ihmal etmemelisiniz.

GÜNDELİK HAYATTA BİRDEN FAZLA KAT GİYİNMEK

Dağcıları ya da kampçıları örnek almanın gündelik hayat için iyi bir seçenek olmadığından yukarıda bahsetmiştik. Ancak aynı zamanda tek katmandan oluşan kalın bir giysi giymek de soğuktan korunmamıza yardımcı olmayacaktır. Hava alan ve teri emen bir kumaştan üretilmiş bir ilk katman, çok ısındığınızda çıkarabileceğiniz bir orta katman ve mont ya da pardesü gibi bir dış katman, kış aylarında sıcak kalmanızı sağlayacaktır.

KIŞ KIYAFETLERİ İÇİN KUMAŞ SEÇİMİ

Pamuklu, yünlü veya yün karışımlı, kadife, muline, serj ve yüzeyi tüylendirilmiş kumaşlardan yapılmış kıyafetler kış aylarında sıcak kalmanıza yardımcı olur. Dış giyim içinse; dış yüzeyleri yağmur ve karı geçirmeyecek, suyun yüzeyinden kaymasını sağlayacak kumaşlardan üretilen mont ve kabanlar tercih edilmelidir. Kış aylarında üşümemek için şal, atkı, bere, şapka ve eldiven gibi aksesuarlardan faydalanabilirsiniz.

KIŞ KIYAFETLERİNDE RENK TERCİHİ

Koyu renkler ışığı daha az yansıtır, ısıyı tutar ve daha sıcak hissetmemize yardımcı olur. Bu yüzden kış aylarında siyah, lacivert, bordo ile koyu kahverengi, gri ve yeşil renklerdeki kıyafetleri tercih edebilirsiniz.

AYAKKABILAR

Kış aylarında hasta olmamızın en büyük sebeplerinden biri, ayaklarımızı yeterince sıcak tutamamız. Kış aylarında giyeceğimiz ayakkabıların kalın tabanlı, su geçirmeyen ve buzlu zeminlerde kaymayacak özelliklerde ve iç yapısının kürklü, yumuşak ve sıcak tutacak malzemelerden üretilmiş olmasına dikkat etmeliyiz.

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